Pallamano: ad Oristano la sfida tra Italia e Lettonia valida per le qualificazioni agli Europei 2026

Come si dice in questi casi: save the date. Domenica 16 marzo 2025, alle ore 18:00, la Nazionale italiana di pallamano scenderà in campo al Palasport Sa Rodia di Oristano per disputare la quarta giornata valida per le qualificazioni ai Campionati Europei 2026. Si tratta di una notizia importante perché, dopo il battesimo vittorioso in quel di Fasano dello scorso novembre, gli azzurri solcheranno per la prima volta assoluta le porte dell’impianto sportivo situato nel centro Sardegna, con l’obiettivo di ottenere un’altra preziosa vittoria. L’ufficialità è arrivata nella giornata di oggi, mercoledì 11 dicembre.

L’obiettivo di Andrea Parisini e compagni sarà quello di blindare la leaderhip nel gruppo 4; ma per farlo servirà un trionfo nei 120 minuti contro i lettoni (il ritorno è previsto per il 13 marzo alle 18:40). Il Palasport Sa Rodia vanta una capienza di tremila spettatori. Sarà atteso il pubblico delle grandi occasioni per supportare gli azzurri.

Grande la soddisfazione di Sandro Pagati, Commissario Straordinario del Comitato FIGH Sardegna: “Una gara ufficiale della Nazionale – ha detto l’autorità – rappresenta un momento di coesione ed entusiasmo capace di attirare appassionati e territorio. L’Italia deve essere un veicolo promozionale del nostro sport: per questo siamo felici di arrivare in una regione e in una città, la Sardegna con Oristano, dove mai la Nazionale maschile era approdata prima. Desidero sin da subito ringraziare l’amministrazione comunale, il Presidente Regionale del CONI Bruno Perra e le società viciniori della pallamano sarda per la disponibilità mostrata nel facilitare la realizzazione di questo appuntamento che accoglierà i nostri azzurri, con la certezza di lavorare per assicurare la giusta partecipazione e il coinvolgimento sia del tessuto cittadino, sia del movimento della pallamano regionale”.

La Nazionale torna quindi in Sardegna a ventitré anni di distanza dall’ultima volta, più precisamente dal 2001, quando la squadra femminile fu impegnata al Pala Santoru per il Trofeo “Città di Sassari”.