LIVE Italia-Serbia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: sfida importante per il pass

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo 4 di qualificazione agli Europei di pallamano maschile del 2026 tra Italia e Serbia. Dalle 18.00 al Palazzetto dello sport di Fasano gli azzurri del DT Riccardo Trillini ospitano i balcanici dopo aver ben figurato al cospetto della Spagna nell’incontro inaugurale.

Quella di stasera sarà una delle sfide decisive per cercare di staccare il pass verso i prossimi campionati continentali. Gli azzurri mancano l’appuntamento dal lontano 1998, ma la crescita sembra finalmente arrivata dopo anni difficili. Serviranno grinta, coraggio e la consapevolezza maturata nel match contro la Spagna. Trillini confida in una nuova ottima serata di Helmerson, nell’esperienza di Marrocchi, nell’estro di Marco e Simone Mengon. Decisive le parate di Ebner, chiamato a chiudere la porta al cospetto dei balcanici.

Serbia che arriva dal netto successo per 38-25 ottenuto contro la Lituania. Miglior marcatore della sfida Pechmalbec con 9 reti. Sarà lui il principale spauracchio per la difesa italiana. Occhi puntati anche sui tre uomini della Stella Rossa Dodic, Vorkapic e Pusic. Squadra dotata di talento ed aggressività a caccia di un successo per mantenere la vetta del girone di qualificazione.

La sfida della seconda giornata del gruppo 4 di qualificazione agli Europei di pallamano maschile 2024 tra Italia e Serbia inizierà alle 18.00.