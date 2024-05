LIVE Ginnastica artistica, Europei juniores 2024 in DIRETTA: Perotti e le azzurre per sbancare nelle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità degli Europei juniores di ginnastica artistica femminile 2024. A Rimini continua una rassegna trionfale per i colori azzurri, quest’oggi le azzurrine andranno a caccia di ulteriori medaglie nelle finali dedicate ai singoli attrezzi.

La mattinata sarà interamente dedicata alle juniores, mentre nel pomeriggio andrà in scena la finale a squadra seniores. L’Italia juniores femminile ha fino a questo momento vinto due medaglie d’argento, una con la squadra e una nell’all-around con Giulia Peortti. Questa mattina si partirà al volteggio, dove Benedetta Gava (13.449) e Emma Puato (13.299) si sono qualificate con il secondo e il terzo punteggio, si proseguirà poi alle parallele asimmetriche con Giulia Perotti capace di assicurarsi il secondo punteggio d’accredito (13.733). Alla trave Giulia Perotti è riuscita ad entrare in finale grazie alla regola dei passaporti e si presenta con il sesto punteggio (12.433), infine al corpo libero si andrà a caccia della doppietta con Emma Fioravanti (13.266) e Giulia Perotti (13.166). Su quasi tutti gli attrezzi sarà battaglia con le francesi, azzurre e transalpine hanno infatti dimostrato di essere più avanti nel percorso di crescita rispetto alla concorrenza e atlete come Giulia Perotti ed Elena Colas sarebbero già pronte per gareggiare tra le senior.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle finali di specialità degli Europei juniores di ginnastica artistica femminile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 10:00!