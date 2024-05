Leonardo Fabbri settimo lanciatore all-time nel peso: chi sono i sei che lo precedono

Una prova di forza da incorniciare per Leonardo Fabbri. Quest’oggi a Modena l’argento mondiale in carica ha lanciato un segnale inequivocabile per le prossime Olimpiadi di Parigi nel lancio del peso, arrivando fino a 22.88, a soli tre centimetri dal record storico di Alessandro Andrei che arrivò a 22.91 nel lontanissimo 1987.

Una prova che lo proietta alla settima posizione all time nella specialità, con soli sei uomini capaci di fare meglio di lui. La miglior prestazione della storia è ovviamente del primatista mondiale Ryan Crouser, che riuscì ad arrivare a 23.56 nel maggio 2023 a Los Angeles. Il podio è tutto statunitense, con Joe Kovacs in 23.23 a Zurigo nel 2022 e Randy Barnes con 23.12 nel 1990, per quello che fu il record mondiale per 31 anni.

Per arrivare al primo europeo bisogna scendere alla quarta posizione con Ulf Timmerman, che nel 1988 a Chania è riuscito a spingersi per la prima volta oltre i 23 metri in 23.06. Quinto l’azzurro Alessandro Andrei, in 22.91, avanti di un solo centimetro sul neozelandese Tom Walsh che ottenne la misura nel 2019 e adesso a Leonardo Fabbri.

Che dunque diventa anche il terzo europeo della storia per prestazione, superando anche il tre volte campione Werner Gunthor che al massimo aveva toccato la misura di 22.75. Una prova inequivocabile delle potenzialità di Fabbri, che ora sogna in grande in vista dei Mondiali con la migliore prestazione stagionale.