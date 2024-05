Larissa Iapichino prima in Europa nel 2024! Superata Mihambo, sul podio mondiale: volata verso Roma

Larissa Iapichino è balzata in testa alle liste europee stagionali di salto in lungo. L’azzurra si è infatti resa protagonista di uno splendido balzo da 6.86 metri a Palermo e ha così firmato la miglior prestazione continentale di questa annata agonistica all’aperto, superando di sette centimetri la precedente stoccata della tedesca Malaika Mihambo (6.79 per la Campionessa Olimpica un paio di giorni fa a Dessau).

Stiamo considerando soltanto le prove outdoor, perché tenendo conto anche delle indoor allora dovremmo ripescare il 6.95 che la stessa teutonica firmò il 23 febbraio a Berlino. Larissa Iapichino ha così eguagliato la terza misura mondiale stagionale all’aperto, ovvero il 6.86 saltato dalla statunitense Sophia Beckmon con 6.86 (1,0 m/s di vento a favore) il 4 maggio a Champaign.

La graduatoria è dominata dall’altra americana Tara Davis-Woodhall con il perentorio 7.16 (0,1 m/s di brezza in faccia) dello scorso 3 maggio a Fayetteville, mentre Agate De Sousa da Sao Tomè & Principe è seconda con il 6.86 (+1,6 m/s) del 25 aprile a Lisbona. Si tratta di un bel viatico quando mancano soltanto una decina di giorni agli Europei di Roma, dove la toscana punterà a essere assoluta protagonista e andrà a caccia delle medaglie di fronte al proprio pubblico.

RANKING MONDIALE STAGIONALE SALTO IN LUNGO (ALL’APERTO)

1. Tara Davis-Woodhall (USA) 7.16

2. Agate De Sousa (Sao Tomè & Principe) 6.88

3. Larissa Iapichino (Italia) 6.86

3. Sophia Beckmon (Italia) 6.86

5. Alexis Brown (USA) 6.83

6. Natalia Linares (Colombia) 6.82

7. Tacoria Humphrey (USA) 6.80

8. Malaika Mihambo (Germania) 6.79