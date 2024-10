Elisa Longo Borghini vince il Giro dell’Emilia: affermazione di forza sul San Luca

Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro dell’Emilia, imponendosi di forza sull’iconico San Luca a Bologna. La ciclista italiana ha attaccato in maniera imperiale sulle rampe della celeberrima ascesa che conduce al Santuario nel capoluogo emiliano, rendendosi protagonista di un meraviglioso assolo quando mancavano 1400 metri al traguardo.

La portacolori della Lidl-Trek, che dalla prossima stagione vestirà la casacca della UAE Team ADQ, ha alzato le braccia al cielo e si è regalata un successo di spessore, che impreziosisce ulteriormente la propria carriera. La 32enne piemontese, che nel corso di questa stagione ha vinto il Giro d’Italia e il Giro delle Fiandre, ha messo le mani su questo tradizionale appuntamento del calendario internazionale per la quarta volta dopo i sigilli del 2015, 2016, 2022.

Elisa Longo Borghini era reduce da una brillante esperienza ai Mondiali di Zurigo, chiusi con al collo due medaglie di bronzo (nella prova in linea e nella mixed relay) ed è tornata a festeggiare un primo posto dopo quasi tre mesi: il suo ultimo ruggito risaliva al 14 luglio, giorno in cui indossò in maniera definitiva la maglia rosa.

Elisa Longo Borghini, che scrive nuovamente il proprio nome nell’albo d’oro di questo evento di livello 1.Pro e fa festeggiare l’Italia dopo la parentesi della danese Cecilie Uttrup Ludwig nel 2023, ha messo le mani sulla 46ma affermazione da professionista (spiccano anche una Parigi-Roubaix, due Giri delle Fiandre, due Trofei Binda, una Strade Bianche).