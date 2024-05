Judo, Matteo Piras e Andrea Carlino a podio nella prima giornata del Grand Slam di Astana

Prima giornata molto positiva in chiave azzurra al Grand Slam di Astana 2024, ultimo appuntamento del World Tour di judo in vista dei Campionati Mondiali di Abu Dhabi con in palio punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica per Parigi. L’Italia ha archiviato ben due piazzamenti sul podio quest’oggi nella capitale kazaka, ma non è finita qui perché domani si giocherà altre carte importanti (su tutti Manuel Lombardo e Kim Polling).

Miglior risultato in carriera a livello Slam per Matteo Piras, che centra uno splendido secondo posto nei -66 kg e ottiene 700 punti cruciali per avvicinare in maniera quasi decisiva il pass a cinque cerchi. Il trentenne piemontese si è fermato solamente in finale con il russo Murad Chupanov dopo aver sconfitto nel suo esaltante cammino il turkmeno Hekim Agammedov (waza-ari), il kazako Yesset Kuanov (waza-ari awasete ippon), il russo Ismail Misirov (ippon) e l’azero Kamran Suleymanov (ippon).

Prima top3 in carriera nel circuito maggiore per Andrea Carlino, che ha chiuso in terza posizione nei 60 kg portando a casa 500 punti vitali per continuare ad inseguire un difficile ticket per i Giochi. Il 27enne torinese non ha dovuto nemmeno disputare la finale 3°/5° posto vista la squalifica diretta rimediata dal suo avversario (l’azero Nazir Talibov) in semifinale. L’azzurro si è reso protagonista di una gara notevole, alzando bandiera bianca solo ai quarti contro il fortissimo taiwanese Yang Yung Wei e battendo il cinese Lingyun Wei (ippon), il tagico Muhammadsoleh Quvatov (waza-ari) e ai recuperi il brasiliano Michel Augusto (waza-ari).

Per quanto riguarda gli altri judoka tricolori impegnati oggi ad Astana, Angelo Pantano è stato eliminato al debutto nei -60 kg dal brasiliano Matheus Takaki mentre Elios Manzi è uscito di scena agli ottavi nei -66 kg con il russo Ismail Misirov. Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Astana 2024 di judo:

-48 kg F

1 Tynbayeva (Kaz)

2 Giliazova (Ain)

3 Beder (Tur) e Boukli (Fra)

-52 kg F

1 Primo (Isr)

2 Pimenta (Bra)

3 Leiva Sanchez (Esp) e Zhu Yeqing (Chn)

-57 kg F

1 Deguchi (Can)

2 Silva (Bra)

3 Cysique (Fra) e Funakubo (Jpn)

-60 kg M

1 Abdulaev (Ain)

2 Yang Yung Wei (Tpe)

3 Carlino (Ita) e Smetov (Kaz)

-66 kg M

1 Chopanov (Ain)

2 Piras (Ita)

3 Saha (Fin) e Suleymanov (Aze)