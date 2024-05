Judo, i ranking olimpici prima dei Mondiali di Abu Dhabi: gli azzurri che si giocano la qualificazione per Parigi 2024

Un ultimo torneo di grande livello prima della deadline del 23 giugno. Dopo i grandi risultati del Grand Slam di Astana, in casa Italia ci si presenta con fiducia al via dei Mondiali di Abu Dhabi di judo (19-24 maggio). Valutando il tutto nell’ottica della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, la competizione iridata metterà in palio fino a un massimo di 2000 punti valevoli per il ranking olimpico, che chiuderà ufficialmente nella data specificata precedentemente.

Allo stato attuale delle cose, l’Italia sarebbe virtualmente qualificata alle Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza anche per la prova a squadre mista. I nomi sono quelli di Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg, Antonio Esposito nei -81 kg, Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg.

Grazie al migliori risultato in carriera a livello Slam (secondo posto ad Astana), Matteo Piras ha ottenuto 700 punti cruciali per avvicinare in maniera quasi decisiva il pass olimpico nei -66 kg. Prima top-3 in carriera nel circuito maggiore anche per Andrea Carlino nei 60 kg, conquistando 500 punti vitali per continuare a inseguire il sogno della qualificazione per l’evento nella città degli Innamorati. Primo podio poi con i colori azzurri per Kim Polling, terza in Kazakistan, che ha compiuto un passo fondamentale per i Giochi nei -70 kg.

Con l’eccezione di Savita Russo nei -63 kg femminili, nessun altro rappresentante del Bel Paese, allo stato attuale delle cose, usufruirebbe del ripescaggio tramite quota continentale, perché i migliori judoka italiani nelle categorie escluse non hanno raccolto abbastanza punti. Vedremo se e come questa situazione cambierà nei -60 kg maschili e nella citata categoria dei -63 kg femminili, mentre nulla da fare nei +100 kg uomini.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati:

Uomini

-60 kg:

Migliori italiani: Andrea Carlino, 31° con 1863 punti, Angelo Pantano, 36° con 1593 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 66° con 605 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Savita Russo, 41ma con 1333 punti; Flavia Favorini, 43ma con 1212 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg: