Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Dushanbe: Italia virtualmente qualificata in 11 categorie

Il Grand Slam di Dushanbe è andato in archivio con un bilancio oltremodo positivo sul fronte italiano, grazie a tre piazzamenti sul podio e soprattutto alle vittorie di Asya Tavano e Gennaro Pirelli. Quest’ultimo, in particolare, ha incassato 1000 punti fondamentali per fare un passo avanti quasi decisivo verso la conquista del pass diretto per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nei -100 kg.

Dopo l’ultimo aggiornamento dei ranking a cinque cerchi, quando mancano solamente due tornei di primo livello (Grand Slam Astana ed il Mondiale di Abu Dhabi) alla deadline del 23 giugno, l’Italia sarebbe virtualmente qualificata alle Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza anche per la prova a squadre mista.

Oltre a Pirelli, sono già stati selezionati per Parigi dalla direzione tecnica nazionale anche Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg, Antonio Esposito nei -81 kg e Christian Parlati nei 90 kg. Situazione positiva ma non ancora definitiva nei -66 kg per uno tra Matteo Piras ed Elios Manzi e nei -70 kg per Kim Polling (che ad Astana potrà chiudere i conti in occasione del suo debutto con la Nazionale azzurra).

Ad oggi nessuno usufruirebbe del ripescaggio tramite quota continentale, perché i migliori judoka italiani nelle categorie escluse non hanno raccolto abbastanza punti, ma c’è ancora tempo per rimediare soprattutto nei -60 kg maschili e nei -63 kg femminili (grazie alla scalata di Savita Russo, che si è portata a 116 punti dall’ultimo slot europeo), mentre è ormai fuori dai giochi la +100 kg.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam Dushanbe 2024:

Uomini

Migliori italiani: Angelo Pantano, 34° con 1593 punti; Andrea Carlino, 36° con 1523 punti.

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 66° con 605 punti.

Donne

Migliori italiane: Savita Russo, 40ma con 1333 punti; Flavia Favorini, 43ma con 1212 punti;.

