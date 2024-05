Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali: Italia già qualificata in 11 categorie!

L’IJF ha finalmente pubblicato l’aggiornamento dei ranking olimpici dopo i Campionati Mondiali di Abu Dhabi, ultimo grande evento in calendario prima della deadline del 23 giugno in cui terminerà ufficialmente il biennio di qualificazione a cinque cerchi del judo verso i Giochi di Parigi 2024. Nelle prossime settimane sono previsti infatti solamente alcuni eventi minori dei vari circuiti continentali con pochi punti in palio (100 punti per i vincitori) che non potranno stravolgere più di tanto la situazione attuale.

L’Italia, anche grazie ad un’ottima rassegna iridata, resta virtualmente qualificata alle Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza potrà prendere parte anche al Team Event. Gli azzurri che vedremo sicuramente a Parigi sono Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Kim Polling nei 70 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Matteo Piras (manca solo l’ufficialità della sua nomina a discapito di Elios Manzi) nei 66 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg.

Tutti loro sono riusciti a staccare il pass olimpico diretto, lasciando via libera per un eventuale ripescaggio altrui tramite quota continentale. Purtroppo i risultati di Abu Dhabi non hanno sorriso in tal senso a Savita Russo (63 kg), seconda delle escluse in questa speciale graduatoria europea femminile (dovrà sperare in alcuni incastri molto favorevoli) e ormai ad un passo dalla mancata qualificazione, mentre a questo punto il Bel Paese non verrà sicuramente rappresentato al maschile nei pesi leggeri (-60 kg) e nei pesi massimi (+100 kg).

Di seguito i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali 2024:

Miglior italiano: Andrea Carlino, 32° con 1863 punti.

Miglior italiano: Kwadjo Anani, 66° con 605 punti.

Miglior italiana: Savita Russo, 39ma con 1461 punti.

