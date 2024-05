Judo, Christian Parlati si giocherà il bronzo nei -90 kg ai Mondiali 2024

Per giocarsi una medaglia. Nella quarta giornata dei Mondiali 2024 di judo ad Abu Dhabi (Arabia Saudita), l’Italia sta recitando un ruolo da protagonista. Oltre a quanto fatto da Alice Bellandi nei -78 kg, che si giocherà oro o argento nei -78 kg, ci sarà Christian Parlati in lizza per il bronzo nei -90 kg uomini.

Il judoka campano, argento iridato nel 2022 e rientrato dopo un problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare diverse competizioni tra cui gli Europei, ha fatto vedere un judo di pregevole fattura e il suo riscontro sarebbe potuto essere anche migliore per quanto si è notato nel proprio percorso. Parlati, desideroso di risalire il ranking e di rientrare nel novero delle otto teste di serie alle Olimpiadi di Parigi 2024, si giocherà quindi un posto sul podio.

Iniziata l’avventura direttamente dal secondo turno e un waza-ari-awasete-ippon ha sancito il successo contro l’azero Vugar Talibov. A seguire grande fisicità e determinazione per piegare il coreano Juyeop Han (waza-ari), prima del beffardo scontro con il libanese Caramnob Sagaipov. Il nostro portacolori era in controllo del match, in grado di eseguire una splendida tecnica di ribaltamento valsa il waza-ari. Parlati però non è stato sufficientemente attento e nel tentativo di replicare la stessa tecnica ha subìto il contrattacco dell’avversario (ippon).

Bravo il campano a resettare e presentarsi nei ripescaggi con energie fisiche e mentali per contrastare il cubano Ivan Felipe Silva Morales. Eseguendo uno spartito simile all’incontro con il libanese, l’azzurro ha messo a segno una splendida proiezione (waza-ari), che in un primo momento era stata valutata come ippon. Poco dopo ha messo d’accordo tutti schienando il suo avversario e non lasciando alcun dubbio sull’esito della sfida. Per il bronzo, quindi, l’avversario sarà il kirghiso Erlan Sherov, terzo ai recenti Campionati Asiatici. Un solo precedente l’anno scorso a Budapest, vinto dall’italiano.