Judo, Bellandi si tinge d’argento nei -78 kg ai Mondiali: assegnati altri tre titoli nel day-4

Va in archivio con un argento, un quinto e due settimi posti in casa Italia la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in programma alla Mubadala Arena di Abu Dhabi come ultimo grande appuntamento del biennio di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Day-4 estremamente positivo dunque per il movimento azzurro, non senza qualche rimpianto per quanto visto nel Final Block.

Nei -90 kg Christian Parlati ha bissato la quinta posizione di un anno fa a Doha, perdendo la finale per il bronzo con il kirghiso Erlan Sherov dopo essersi fatto sorprendere clamorosamente ai quarti dall’abbordabile libanese Caramnob Sagaipov, poi battuto nell’altra finalina dallo spagnolo Tristani Mosakhlishvili. Oro al 26enne giapponese Goki Tajima, subito a segno alla prima partecipazione ad un Mondiale senior individuale regolando nel match finale il serbo Nemanja Majdov.

Passando al settore femminile, nella categoria -70 kg è andata in scena una finale tutta francese tra Marie Eve Gahie (già selezionata per le Olimpiadi) e Margaux Pinot, con quest’ultima che si è presa una rivincita personale laureandosi per la prima volta Campionessa del Mondo dopo aver sconfitto proprio la connazionale per waza-ari. Podio completato in terza piazza dalla russa Madina Taimazova e dalla nipponica Shiho Tanaka.

Secondo sigillo iridato della carriera nei -78 kg per Anna-Maria Wagner, che si conferma la bestia nera della nostra Alice Bellandi sconfiggendola per la quinta volta (su 6 incontri disputati). Argento comunque significativo per la bresciana classe 1998, che si presenterà al torneo olimpico di Parigi da numero 1 del ranking. Bronzi per la francese Madeleine Malonga e per la britannica Emma Reid.