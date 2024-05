Italia-Brasile volley femminile: dove vedere in tv la Nations League, orario, programma, streaming

Domani, sabato 1 giugno (ore 6.30), si gioca Italia-Brasile, super sfida valida per la fase a gironi della Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre vengono da cinque vittorie consecutive una più convincente dell’altra, e con le verdeoro è un vero e proprio scontro diretto per quel che riguarda le posizioni di vertice. Vincerlo significherebbe fare un passo in avanti deciso verso la Final Eight.

Ormai le Olimpiadi sono ad un passo, e solo una serie innumerevole e catastrofica di sconfitte, accompagnata da un’impronosticabile striscia di vittorie delle prime delle escluse, porterebbe l’Italia lontana da Parigi. Nei primi due appuntamenti settimanali le ragazze di Julio Velasco sono state delle schiacciasassi: Francia e Repubblica Domenicana sono state travolte senza nessun appello, anche se ora il livello di difficoltà si alza drasticamente.

Rientro in campo molto positivo di tutte le big, con Paola Egonu che è già tornata perfettamente nei meccanismi e ha giocato lei con Ekaterina Antropova in panchina. Molto bene Marina Lubian al centro, devastante al servizio e a muro, e sempre pronta quando chiamata in causa da Alessia Orro. La nostra regista ha distribuito in maniera omogenea e razionale, sfruttando molto anche il centro per poi liberare i lati ai martelli. Una squadra che sembrerebbe girare già molto bene, ora i test con due super squadre ci diranno sicuramente di più.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, sfida valida per la Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 30 maggio

Ore 6.30 Italia vs Brasile (Macao, Cina)

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.