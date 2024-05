Intramontabile Domenico Pozzovivo: con i migliori a Prati di Tivo, recupera 8 posizioni in classifica a 41 anni!

Immarcescibile Domenico Pozzovivo! Lo scalatore lucano non finisce mai di sorprendere e rendersi protagonista al Giro d’Italia, neppure durante l’ultimo ballo della sua ottima carriera a 41 anni suonati. Il corridore della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè è arrivato tra i migliori nella tappa di Prati di Tivo, in tredicesima posizione.

Una tappa che gli ha permesso di risalire vertiginosamente la classifica generale e scalare ben otto posizioni, portandosi in quindicesima piazza a un distacco di 7’37” nei confronti di Pogacar, cullando ancora il sogno di regalarsi un’ulteriore top 10 nella Corsa Rosa che l’ha visto spessissimo essere tra i migliori in salita.

Pozzovivo in carriera ha raggiunto la top 10 ben sei volte al Giro d’Italia, l’ultima volta due anni fa a quasi 40 anni. Uno scalatore puro, che negli anni si è fatto apprezzare per la sua generosità e per diversi episodi sfortunati che gli hanno impedito di raggiungere risultati ancora migliori.

Basti pensare anche a questo Giro d’Italia, che era cominciato tanto per cambiare con una caduta nella tappa di Torino, in cui aveva rimediato delle escoriazioni. Lo scorso anno durante la Vuelta a Castilla y Leon una frattura costale e un piccolo pneumotorace da trauma. Frattura di clavicola, omero e ulna del braccio sinistro; tibia e perone destri dopo il terribile incidente con una macchina nel 2019. Questo solo per citare alcuni degli incidenti avuti nell’ultima parte di carriera da questo corridore che, con una passione enorme, continua a lottare sulle strade del grande ciclismo, regalando lezioni ai giovani.