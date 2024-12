Disavventura per Diego Ulissi e Domenico Pozzovivo: il lucano multato, cosa è successo

Una disavventura per Diego Ulissi e Domenico Pozzovivo. Il tutto è accaduto domenica scorsa sul tratto del lago di Como che volge a Nord/Ovest, nei pressi di Colico. Ebbene, Pozzovivo è diventato oggetto d’attenzione per il primo Comando dei Carabinieri di Gravedonia (Como). Motivo? L’ex corridore, che ha lasciato l’attività agonistica al termine di questa stagione, si trovava in compagnia di Ulissi e pedalava in doppia fila.

Entrambi sono stati portati al Comando per accertamenti. Come raccontato da Pozzovivo ai colleghi di tuttobiciweb: “Ci hanno seguito per un po’, come se ci stessero scortando. Hanno voluto verificare che io restassi dalla parte sinistra della strada e una volta accertato che procedevo così imperterrito, ci hanno fatto segno di seguirli fino al primo Comando dei Carabinieri“.

Una multa di 18,50 € solo per il lucano perché era sulla sinistra. Pozzovivo ha fornito anche una giustificazione per questo: “Il problema non è la multa, ma come ho spiegato ai Carabinieri, i ciclisti sono troppo spesso sfiorati dalle auto e per questa ragione io preferisco stare sempre affiancato a chi mi accompagna per aumentare la mia visibilità, la mia ‘massa’ visibile’“.

Una scelta frutto anche di quanto è accaduto all’ex ciclista in passato: “Sono già stato investito più volte e finché andrò in bicicletta starò sempre in doppia fila. Questa legge va cambiata, come del resto fanno in Gran Bretagna e non solo lì, per legge è consentito pedalare affiancati. Preferisco pagare la multa che rischiare di finire ancora sotto una macchina“, ha concluso Pozzovivo (fonte: tuttobiciweb).