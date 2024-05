IndyCar, Palou vince e prende il comando del campionato

Vittoria dalla pole nel ‘Sonsio Grand Prix’ di Indianapolis per Alex Palou. Lo spagnolo di Ganassi #10 trionfa nello Stato dell’Indiana dopo una giornata perfetta, il due volte campione trionfa e diventa provvisoriamente leader del campionato.

Il finale ha visto un solo uomo al comando, l’iberico è stato perfetto a respingere ogni ipotetico assalto da parte della Chevrolet #12 del Team Penske affidata a Will Power. L’australiano si è dovuto accontentare della seconda piazza dopo una lunga bagarre contro Christian Lundgaard (Rahal #45).

Scott Dixon (Andretti #9) e Marcus Armstrong (Andretti #11) hanno concluso nell’ordine precedendo Scott McLaughlin (Penske #3) e Colton Herta (Andretti #26), protagonista di una significativa rimonta dopo una difficile qualifica.

Dopo la giornata odierna nel road course che sorge nel catino di Speedway, la NTT IndyCar Series si prepara per disputare le qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis. Settimana prossima il turno che sancirà lo schieramento per la Main Race che commenteremo come da tradizione nel fine settimana del Memorial Day.