GTWC Europe, WRT BMW #32 a segno su Ferrari, 15mo posto per Valentino Rossi

Charles Weerts/ Dries Vanthoor conquistano race-1 di Brands Hatch del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. I pluricampioni della serie festeggiano nel Regno Unito per la prima volta dal 2021, la BMW M4 GT3 #32 vince davanti a Konsta Lappalainen/Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #14) e Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48).

La corsa si è decisa ai box, WRT ha infatti beffato Emil Frey Racing che provvisoriamente si collocava in vetta alla graduatoria dopo la pole ottenuta ieri in Q1. Gli uomini di Vincent Vosse hanno abbattuto la concorrenza del team elvetico, Weerts non ha più ceduto alla riconoscibile Ferrari 296 GT3 targata Red Bull la prima posizione assoluta.

Mercedes completa il podio ringraziando anche un problema per Comtoyou Racing Aston Martin #7. Il nostro Mattia Drudi ha dovuto arrendersi insieme a Nico Baert a 20 minuti dalla fine, il belga è stato costretto al ritiro dopo aver colpito un pannello pubblicitario in polistirolo presente a bordo pista. Il belga ha successivamente parcheggiato la propria Vantage EVO GT3 in curva 2, la direzione gara ha quindi inserito la prima Safety Car della giornata.

Garage 59 McLaren #159 e Boutsen VDS Mercedes #10, auto vincente in Silver Cup, hanno concluso la Top5, mentre dobbiamo scendere fino alla 15ma piazza per trovare la BMW M4 GT3 WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin. L’italiano ed il belga sono stati rallentati nel finale da una penalità per aver oltrepassato il limite di velocità ai box, un errore che ha vanificato un ipotetico piazzamento in Top10.

Nel pomeriggio la race-2 in Inghilterra, opening round del GTWC Europe Sprint Cup 2024.