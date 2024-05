GTWC Europe | Qualifiche: BMW domina, Martin/Rossi davanti per race-1

BMW domina le qualifiche a Misano Adriatico, secondo atto delFanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Maxime Martin #46 e Charles Weerts #32 si spartiscono il bottino sotto i riflettori dell’impianto dedicato a Marco Simoncelli, rispettivamente in vista di race-1 e 2.

La Q1 è stata determinata da un abuso dei limiti della pista da parte di Dries Vanthoor #32. Il belga ha quindi ceduto il primato a Maxime Martin, teammate di Valentino Rossi. L’auto del ‘Dottore’ scatterà quindi dalla pole davanti a Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #14), Mattia Drudi (Comtoyou Aston #7) e Marvin Dienst (Dinamic GT Porsche #54). Vanthoor scatterà alle spalle del tedesco di Dinamic GT, il più competitivo in Bronze Cup.

In Q2, invece, la BMW M4 GT3 #32 si è rifatta con Charles Weerts, pilota che con Vanthoor ha ottenuto quattro delle ultime sei corse disputate in Romagna del GTWC Europe. Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48) e Giacomo Altoé (Emil Frey Racing Ferrari #69) si sono collocati in seconda e terza piazza, mentre Valentino Rossi ha ottenuto il quinto crono alle spalle dell’Audi #111 di CSA Racing.

Domani un intensa giornata attende i protagonisti del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La decisione di gareggiare in un singolo giorno è stata presa per permettere ai team di spostarsi più velocemente verso Spa per il Prologue della 24h che si terrà martedì e mercoledì.