GTWC Europe, inizia il fine settimana Sprint di Misano

Inizia sotto il sole di Misano il fine settimana riservato al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tutti i protagonisti sono scesi regolarmente in pista per il primo impegno di una lunga giornata in pista che oltre alle due prove libere prevede anche le qualifiche in vista delle due corse di domani.

La FP1 è stata segnata da una lunga interruzione dopo un impatto contro le barriere di curva 4 da parte di Tom Fleming, britannico protagonista in Silver Cup con la Ferrari 296 GT3 #71 targata AF Corse. La sessione è stata neutralizzata per permettere ai commissari di percorso di ripristinare la sicurezza della pista.

Dinamic GT Porsche #54 ha registrato il best lap in FP1 con Marvin Dienst, il tedesco ha preceduto la BMW M4 GT3 #32 di WRT. Solamente 17ma la BMW #46 di Valentino Rossi/Maxime Martin, al top nella race-2 della passata stagione.

Nel pomeriggio alle 15.50 la FP2 del GTWC Europe in quel di Misano che precederà in ordine cronologico le qualifiche. Ricordiamo come sempre che Q1 ha valore effettivo per la Race-1, mentre la seconda sessione determinerà lo schieramento per la Race-2.