GTWC Europe, BMW domina a Misano. 3° posto per Valentino Rossi

Charles Weerts/Dries Vanthoor dominano race-2 a Misano del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. WRT ottiene una nuova vittoria a Misano, la squadra di Vincent Vosse ha vinto ininterrottamente in Romagna dal 2021 ad oggi ad eccezione della race-1 del 2023.

La M4 GT3 #32, scattata dalla pole, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48) e Maxime Martin/Valentino Rossi (Team WRT BMW #46), equipaggi in lotta fino alla fine per la seconda piazza sul podio.

L’auto del ‘Dottore’, dopo lo start dalla quinta piazza ed il sorpasso ai box ai danni della Ferrari #69 Emil Frey Racing, ha tentato di impensierire la Mercedes #48, un vero attacco non è mai arrivato da parte di Maxime Martin ai danni di Lucas Auer. Quarta piazza per la già citata 296 GT3, quinta per Rutronik Racing Porsche #96.

Da martedì prossimo i test della 24h di Spa, appuntamento che commenteremo a fine giugno. La corsa sarà ovviamente valida anche per l’Endurance Cup del GTWC Europe che tornerà nella propria versione Sprint a luglio ad Hockenheim.