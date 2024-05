Golf: Jannik De Bruyn gioisce in patria nel primo giro all’European Open. Bene Guido Migliozzi

Rinviato di almeno due ore abbondanti e poi sospeso nel finale, si è concluso almeno per oggi quel che si è riuscito a terminare del primo giro dell’European Open 2024, di scena ad Amburgo. E a guidare è proprio un tedesco, Jannik De Bruyn, autore di un grande -9 (64 colpi) che lo lancia davanti a tutti e anche con ampio margine.

Dietro di lui, infatti, seconda posizione per il gallese Jack Davidson e l’inglese Laurie Canter (ex vincitore dell’Open d’Italia), che però sono rimasti indietro di ben quattro colpi. Più ampio il gruppo dei quarti, composto dagli inglesi Dan Bradbury e Garrick Porteous, dal nordirlandese Tom McKibbin, dal danese Niklas Norgaard, dall’americano Sean Crocker, dal finlandese Lauri Ruuska e dal sudafricano Ockie Strydom.

Buona la performance di Guido Migliozzi, che chiude le prime 18 buche con un -3 che lo colloca in undicesima posizione, sostanzialmente vicino alle zone alte (il che, per le molte proiezioni del prossimo futuro, gli va benissimo). Il vicentino è anche l’unico azzurro sotto par in questo complicato giorno caratterizzato da un tempo non del tutto clemente.

A +1 c’è Andrea Pavan, al 64° posto; 80° Renato Paratore a +2. Rimane 98° a +3 Edoardo Molinari, mentre è 115° Lorenzo Scalise a +4. Per Filippo Celli, invece, 144° posto a +6, mentre va anche peggio a Francesco Laporta, 151° a +8. Big in difficoltà: Rasmus Hojgaard, 149° a +7.