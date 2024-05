Golf, Hoffman in testa dopo il primo giro del Charles Schwab Challenge. In difficoltà Scheffler

Giornata ventosa e complicata al rinnovato Colonial Country Club, e a sorpresa davanti a tutti c’è Charley Hoffman. Dopo il secondo major della stagione torna il PGA Tour con il classico Charles Schwab Challenge, con un primo giro che regala diverse sorprese. Su tutte lo score del n.1 al mondo Scottie Scheffler, che non va oltre il +2 e 79° posto, rischiando di essere tagliato dopo tempo immemore.

Hoffman è l’unico a barcamenarsi al meglio nelle difficili condizioni del pomeriggio, siglando un clamoroso 65 che gli fa arpionare la vetta del leaderboard. Diciotto buche perfette, senza bogey, e con cinque birdie. Una costanza nel gioco pazzesca per l’americano, che ha mancato solo due fairway e tre green in tutto il giro, affrontando senza timore le forti raffiche di vento che si sono alzate nel pomeriggio statunitense.

Alle sue spalle un drappello di cinque giocatori condivide la seconda posizione, con il punteggio di -4. Tra di loro c’è l’Open Champion Golfer of the Year in carica, Brian Harman, che realizza quattro birdie nelle sue prime otto buche e poi tutti par fino alla conclusione della sua giornata. A fianco a lui ci sono nomi di spicco come quelli degli americani Tony Finau e Davis Riley, dello scozzese Martin Laird e del coreano S.H. Kim.

Completano la top-10 al settimo posto con il parziale di -3 Hayden Buckley, Robby Shelton, Pierceson Coody e Callum Tarren. Buonissimo il primo giro dell’ex capitano di Ryder Cup Zach Johnson, appaiato nel gruppone all’11° posto a -2 tra gli altri anche con Collin Morikawa e Sepp Straka. Una giornata difficile per i big ma non solo, con appena 45 giocatori a riuscire ad andare sotto par. Oltre a Scheffler grandissima difficoltà per Max Homa, che mette a segno addirittura un 78 (+8) e vede praticamente sparire le sue possibilità di giocare il weekend.