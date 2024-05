Gloucester-Benetton Treviso, semifinale Challenge Cup rugby 2024: programma, orario, tv, streaming

Si disputano questo weekend le semifinali delle coppe europee di rugby e nella Challenge Cup 2024 scenderà in campo anche la Benetton Treviso, con i veneti che affronteranno gli inglesi del Gloucester al Kingsholm. I biancoverdi sono arrivati all’appuntamento dopo aver battuto il Connacht negli quarti di finale, mentre gli inglesi si sono imposti sui gallesi Ospreys.

Non sarà un impegno facile per la Benetton Treviso, sul campo ostico di Kingsholm e contro una squadra sicuramente esperta e già capace di vincere due volte il trofeo in passato. Ma i veneti stanno vivendo una buona stagione, sia nella coppa europea sia nell’United Rugby Championship e non vogliono fermarsi. L’appuntamento è per sabato 4 maggio alle ore 16.00, quando verrà messa in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Hollywoodbets Sharks-Clermont Auvergne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Gloucester-Benetton Treviso, semifinale della Challenge Cup di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su EPCR Tv.

CALENDARIO GLOUSTER-BENETTON TREVISO, SEMIFINALE CHALLENGE CUP

Sabato 4 maggio

Ore 16.00 Gloucester vs Benetton Treviso – Diretta streaming su EPCR Tv

PROGRAMMA GLOUCESTER-BENETTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: EPCR Tv.