Giro d’Italia, Bennati rincuora Tiberi: “Ha perso poco, l’obiettivo resta la maglia bianca”

Si è conclusa la seconda settimana del Giro d’Italia 2024. Tadej Pogacar ha dominato la quindicesima tappa, attaccando a quindici chilometri dal traguardo e andando a recuperare tutti i fuggitivi di giornata per trionfare di forza sul Mottolino. Il fuoriclasse sloveno ha rafforzato il primo posto in classifica generale: ora la maglia rosa ha 6’41” di vantaggio sul britannico Geraint Thomas. Antonio Tiberi ha pagato nel finale del tappone alpino, ma ha difeso la quinta piazza in graduatoria e la maglia bianca di miglior giovane.

Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana, ha fatto un punto della situazione ai microfoni di InBici: “Correre con un mostro come Pogacar in questo momento diventa ancora più complicato, però anche oggi i nostri hanno avuto un ottimo atteggiamento. Non dobbiamo guardare il risultato, ma guardare il futuro: abbiamo dei giovani interessanti. Tiberi ha ceduto qualcosa nel finale, ma ha mantenuto la maglia bianca e questo deve essere il suo obiettivo. Sembra che il Giro è quasi finito, ma finisce a Roma e ha tutto il tempo per recuperare e provare a lottare per il podio: sarebbe un grandissimo risultato“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito, proiettandosi verso i Giochi di Parigi 2024: “Le Olimpiadi sono una gara di un giorno, il Giro d’Italia è una corsa a tappe di tre settimane e le dinamiche sono completamente diverse. I corridori che sanno andare forte nelle classiche di un giornos aranno quelli che disputeranno le Olimpiadi. Si deve concludere il Giro d’Italia, poi ci saranno Svizzera e Delfinato, poi il Campionato Italiano che come ultimo test mi toglierà gli ultimi dubbi per convocare uno o due corridori su cui in questo momento potrei essere indeciso”.