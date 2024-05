Giro d’Italia 2024: Tim Merlier beffa nel testa a testa Jonathan Milan a Padova

Questa volta deve inchinarsi Jonathan Milan in volata. In quel di Padova, nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2024, torna al successo Tim Merlier: il belga della Soudal-QuickStep trova la seconda vittoria allo sprint di questa Corsa Rosa imponendosi con un gran colpo di reni nel testa a testa con l’azzurro. Nessun patema per Tadej Pogacar che prosegue la sua cavalcata verso Roma in Maglia Rosa.

Oggi non c’è stata grande battaglia per la fuga, con il tentativo giusto che è stato praticamente il primo. In quattro all’attacco: Mirco Maestri e Andrea Pietrobon (Polti-Kometa), Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Mikkel Honorè (EF Education – EasyPost). Per loro margine limitato con le squadre dei velocisti a gestire al meglio la situazione senza lasciare troppo spazio.

A circa 60 chilometri dal traguardo, quando il gruppo stava per andare a riprendere gli attaccanti, ecco lo scatto di Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike): il cronoman azzurro ha raggiunto i quattro e ha dato nuova linfa al tentativo che è tornato a circa 1′ di margine. Lidl-Trek e Soudal-QuickStep attentissime a non farsi sorprendere e attaccanti raggiunti a 10 chilometri dall’arrivo.

Ultimi chilometri percorsi veramente a velocità incredibili, i vari treni hanno fatto fatica ad organizzarsi, con soprattutto la Lidl-Trek che si è persa, a differenza delle precedenti uscite, il proprio velocista Jonathan Milan. La Maglia Ciclamino ha dovuto lanciare lo sprint da lontanissimo e nel testa a testa è uscito sconfitto sul colpo di reni contro Tim Merlier (Soudal-QuickStep). Terza piazza per Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), nella top-10 per l’Italia anche Alberto Dainese, quarto, e Davide Ballerini, nono.