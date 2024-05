Giro d’Italia 2024: Tadej Pogacar stellare anche a cronometro, Filippo Ganna si arrende, Tiberi super

Non arriva la seconda vittoria tricolore al Giro d’Italia 2024. Nella settima tappa, la cronometro individuale da Foligno a Perugia, c’è un alieno davanti a tutti, il corridore più forte al mondo che chiude praticamente già anche la pratica in classifica generale: dopo Oropa arriva il bis per Tadej Pogacar che trionfa in Maglia Rosa.

Una sfida bellissima quella contro le lancette tra il fenomeno della UAE Emirates ed il nostro Filippo Ganna. Il primo tratto completamente pianeggiante ha favorito l’ex campione del mondo della specialità, ma negli ultimi sei chilometri si è scatenato lo sloveno che ha ingranato la sesta e ha rimontato, battendo anche piuttosto nettamente, l’azzurro. Per Pogacar 51’44” alla velocità media di 47.088 km/h, si arrende di 17” Ganna.

Per quanto riguarda la tappa terza e quarta piazza per altri due INEOS Grenadiers: Magnus Sheffield e Thymen Arensman, quinto invece il tedesco della Bora-hansgrohe Maximilian Schachmann.

Prima svolta importante per la classifica generale, com’era preventivabile: Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) è il primo degli umani e chiude ottavo a 1’56”, poco più dietro Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), praticamente tutti costretti ad arrendersi all’inseguimento della Maglia Rosa.

Eccellente la prova di Antonio Tiberi: l’azzurro della Bahrain-Victorious mette definitivamente alle spalle la doppia foratura di Oropa e fa un balzo importantissimo in classifica generale chiudendo la cronometro in sesta posizione, a 1’21” dalla vetta.