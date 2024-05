Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Obiettivo la tappa del Monte Grappa, sarà un test per tutti”

Giornata serena per Tadej Pogacar e per tutti gli uomini di classifica: si è arrivati in volata in quel di Padova con la vittoria di Tim Merlier in attesa delle ultime asperità del Giro d’Italia, con la tappa ostica di domani in quel di Sappada e soprattutto quella di sabato con la doppia ascesa al Monte Grappa.

In gestione totale Pogacar, ormai sempre più vicino alla conquista di questa Corsa Rosa e alla festa in quel di Roma. Queste le sue parole al termine di questa frazione ai microfoni di Rai Sport: “La partenza è stata piovosa, ma ha ricominciato per fortuna a piovere solo dopo l’arrivo, siamo arrivati in tempo perché siamo andati forte durante tutta la tappa”.

Sull’obiettivo della tappa del Monte Grappa sabato: ”Sarà una tappa bellissima quella del Monte Grappa, sarà un test durissimo per tutti, intanto domani non sarà semplice e dovremo stare sul pezzo senza distrarsi”