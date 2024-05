Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Non sono soddisfatto per come ho lanciato la volata, devo sdebitarmi con Molano”

Tadej Pogacar trova sempre il modo di rendersi protagonista al Giro d’Italia 2024. Dopo i tentativi di Alaphilippe e Narvaez, la nona tappa con conclusione sul lungomare Caracciolo a Napoli va a Olav Kooij davanti a Jonathan Milan. Lo sloveno però ha confermato che la miglior difesa è l’attacco: prima della volata è rimasto davanti e ha lanciato la volata da vero e proprio ultimo uomo al suo compagno di squadra Juan Sebastian Molano.

Queste le parole della maglia rosa ai microfoni di Rai Sport a proposito della volata: “Poteva andar meglio la volata, non posso dire di essere uno che lancia gli sprint, però ci ho provato per aiutare Molano. Lui mi sta aiutando tutti i giorni e cerco di restituirgli il favore, ma è stato un po’ corto il lancio”.

”Nonostante questo lui ha fatto un ottimo lavoro, perché non è stato facile con questo finale per i velocisti riuscire a fare la volata, tutti gli sprinter lottano per prendersi le posizioni davanti e hanno la gamba giusta per fare lo sprint. Cercheremo di vincere con Molano una tappa nei prossimi giorni”.

Su questa prima settimana del Giro: “Questa prima parte del Giro è andata secondo i piani. Ogni giorno, soprattutto con la maglia rosa addosso, urlano il mio nome appena passo, l’atmosfera e il calore è davvero eccezionale. La pizza? Ci abbiamo scherzato, a Napoli si potrebbe mangiarla…”