Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Abbiamo lasciato andare la fuga. Siamo pronti agli attacchi”

Una giornata in tranquillità per Tadej Pogacar e la sua UAE Emirates. Il gruppo ha lasciato andare via la fuga nella decima tappa da Pompei a Bocca di Selva, con la vittoria in solitaria del francese Valentin Paret-Peintre. La squadra della maglia rosa ha gestito il passo sulle varie salite, con lo sloveno che non si è assolutamente scomposto sull’azione finale della Bahrain-Victorious.

Un Pogacar dunque serenissimo e che sa di avere un ampio margine sulla concorrenza. Ai microfoni di Rai Sport lo sloveno ha commentato così la decima tappa: “Abbiamo lasciato andare la fuga, abbiamo cercato di stabilire il nostro passo. La Bahrain ha lavorato alla fine e per noi è stato ottimo”.

La situazione della classifica è ampiamente tranquilla e Pogacar sta mostrando grande pazienza nel gestire ogni fase della corsa: “Bisogna essere pazienti in un grande giro, sono ventuno lunghi giorni. L’importante è essere concentrati sulle tappe e pensare giorno per giorno”

Gli avversari di Pogacar si muoveranno nei prossimi giorni e proveranno ad attaccarlo. Lo sloveno, però, non è preoccupato: “Sarà davvero dura, dobbiamo prepararci agli attacchi di tutti gli altri. Dobbiamo correre come oggi, che è stato un ottimo auspicio per le prossime tappe”