Giro d’Italia 2024, l’UCI su Tadej Pogacar: “Non abbiamo mai minacciato la squalifica”

Ieri un fulmine a ciel sereno (per poco) ha colpito il Giro d’Italia. Una notizia che sembrava essere quasi uno scherzo, quella della possibile squalifica di Tadej Pogacar per il pantaloncino ciclamino indossato nella terza tappa (lui che non era primo nella classifica a punti).

Proprio lo sloveno ha infatti parlato di una minaccia arrivata da parte dell’UCI che per il giorno successivo ha assolutamente vietato al corridore della UAE Emirates di indossare la stessa divisa.

Oggi però sulle pagine de L’Equipe è arrivata la smentita: “Non c’è alcun problema con la questione delle maglie. Non è stata violata alcuna regola. Non si è mai parlato di squalificare Pogacar, il presidente della giuria UCI non ha mai minacciato Pogačar. Non è mai successo”.

Tutto finito dunque, con questo breve capitolo, molto curioso, che è stato messo alle spalle.