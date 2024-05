Giro d’Italia 2024, l’Italia si aggrappa a Lorenzo Fortunato, ma le cronometro saranno una zavorra

In una giornata durissima (e soprattutto sfortunata) per Antonio Tiberi, che era la speranza del Bel Paese in chiave classifica generale nella Corsa Rosa, c’è un gran Lorenzo Fortunato al Giro d’Italia. L’arrivo in vetta al Santuario d’Oropa premia infatti l’ex Eolo-Kometa che resta a ruota dei migliori e chiude addirittura quarto nella tappa vinta da Tadej Pogacar.

Se il primo giorno a Torino li classe 1996 non era stato eccezionale, pagando qualche secondo di troppo dai migliori, oggi, arrivate le salite vere, ha messo in mostra le sue doti da scalatore puro. Nonostante la presenza del campione kazako Alexey Lutsenko in squadra, Fortunato dovrebbe essere il capitano dell’Astana Qazaqstan e a dimostrarlo è l’attuale classifica, con la sesta piazza parziale.

Purtroppo però i limiti a cronometro sono noti e non saranno facile da ridurre. La top10 può essere però assolutamente un obiettivo fattibile.