Giro d’Italia 2024, Julian Alaphilippe: “Non sarà la mia ultima occasione per vincere”

Un secondo posto amaro per Julian Alaphilippe nella sesta tappa del Giro d’Italia 2024. Il campione francese della Soudal Quick-Step è stato grandissimo protagonista nei 180 chilometri da Viareggio a Rapolano Terme, cercando con tante azioni di portare via una fuga. Alla fine il transalpino ci è riuscito, andando a giocarsi la tappa con lo spagnolo Pelayo Sanchez e l’australiano Luke Plapp.

Proprio con Sanchez, Alaphilippe si è giocato la vittoria in volata, ma sullo sprint è stato lo spagnolo a mettere la ruota davanti. Queste le prime impressioni del francese al traguardo: “Sono felice della mia corsa, mi sono divertito, mi sono sentito bene e non ho rimpianti”.

Ancora il francese della Soudal Quick-Step sul finale di tappa: “Certo brucia perdere in questo modo, perchè sono andato davvero vicino alla vittoria. Sanchez ha fatto uno sprint perfetto, era più fresco di me. Ho dato tutto quello che avevo nel finale e non è bastato. Sono stato battuto da un corridore più forte”.

Alaphilippe ci riproverà ancora in questo Giro: “Nel finale ci si gioca sempre tutto nell’ultimo chilometro. Bisogna essere più furbi ed intelligenti in quei frangenti. Sicuramente mi dispiace per la mancata vittoria, ce l’ho in mente, ma non è la mia ultima occasione in questo Giro”.