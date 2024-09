Ciclismo, i possibili outsider ai Mondiali 2024 che potrebbero sorprendere Evenepoel e Pogacar

Una coppia a sfidarsi, tutti gli altri a provare a far saltare il banco. Sono due infatti i principali favoriti per la prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada al maschile, in programma domenica: tutti attendono lo scontro diretto tra Tadej Pogacar, trionfatore di Giro d’Italia e Tour de France, e Remco Evenepoel, campione olimpico (oltre che trionfatore nelle cronometro sia a Cinque Cerchi che in Svizzera a livello iridato).

Non mancheranno però, come spesso accaduto nella gara che assegna la maglia arcobaleno, gli outsiders: diversi corridori proveranno a tentare il colpaccio e magari tra i due litiganti il terzo gode. Su tutti da seguire il campione uscente Mathieu van der Poel: percorso forse troppo duro per il neerlandese che però ha dichiarato di essersi preparato al meglio a questo appuntamento per cercare il bis iridato.

Squadra ben assortita quella della Spagna che proverà a rendere durissima la corsa: l’uomo più adatto per le classiche è Pello Bilbao, ma in salita potranno muoversi Mikel Landa, Juan Ayuso, Enric Mas e Carlos Rodriguez. Tripla carta per la Gran Bretagna che può schierare i fratelli Adam e Simon Yates oltre a Tom Pidcock, tutti atleti che al top potrebbero far paura.

Nomi assolutamente da non sottovalutare sono quelli di Julian Alaphilippe, che il Mondiale l’ha vinto già due volte, e Matteo Jorgenson, sempre performante nelle corse di un giorno. E poi c’è l’asso nella manica dei padroni di casa: quel Marc Hirschi, compagno di club di Tadej Pogacar, che in quest’ultima parte di stagione è apparso devastante e proverà a giocare lo scherzetto allo sloveno.