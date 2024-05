Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Ultimo tappone, Pogacar sugli scudi: in pochi possono fermarlo

L’ultimo grande sforzo in questo Giro d’Italia. La classifica generale si decide tutta quest’oggi: da Albago a Bassano Del Grappa, con oltre 4000 metri di dislivello e la doppia scalata del Monte Grappa che potrà far esplodere la corsa. Ma al momento come favorito ne appare uno e soltanto uno: Tadej Pogacar.

Lo sloveno della UAE Team Emirates è sempre più maglia rosa e semplicemente, quando decide di accelerare, non ce n’è davvero per nessuno, quasi andandosi a prendere il successo nemmeno se lo volesse. Quindi, se avesse puntato questa frazione per mettere il punto esclamativo sul suo Giro, state certi che se l’andrà a prendere.

Tra tutti gli altri c’è lotta per i piazzamenti. Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) sembra il più brillante in salita tra i cosiddetti ‘umani’, così come Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che sta proseguendo il suo Giro d’Italia in crescendo. Ma c’è da attenzionare Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers), che se avrà campo libero dal suo capitano Geraint Thomas, proverà ad attaccare la leadership dell’azzurro nella classifica di miglior giovane.

Tutti gli altri sembrano più indietro. A partire da Thomas e da Ben O’Connor (Decathlon Ag2R La Mondiale) che potrebbero aver perso brillantezza nel loro colpo di pedale, così come Romain Bardet (dsm firmenich-PostNL) ed Einer Rubio (Movistar). Ma chissà che non possano avere una chance da lontano, così come tutti gli altri che occupano un posto nella top 15 della classifica, da Filippo Zana (Jayco-AlUla) a Jan Hirt (Soudal-Quick Step), da Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan) a Michael Storer (Tudor Pro Cycling) e Davide Piganzoli (VF Group-Bardiani CSF-Faizané). Occhio anche alla lotta per la maglia di miglior scalatore: ci attendiamo fuochi d’artificio dai vari Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizané), Georg Steinhauser (EF Education-Easypost) e Nairo Quintana (Movistar).

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA VENTESIMA TAPPA

***** Tadej Pogacar

****

*** Antonio Tiberi, Daniel Martinez, Thymen Arensman

** Ben O’Connor, Geraint Thomas, Romain Bardet, Einer Rubio, Lorenzo Fortunato, Filippo Zana, Jan Hirt, Valentin Paret-Peintre, Juan Pedro Lopez, Rafal Majka

* Davide Piganzoli, Michael Storer, Giulio Pellizzari, Georg Steinhauser, Nairo Quintana, Pelayo Sanchez, Luca Covili, Alex Baudin, Domenico Pozzovivo, Marco Frigo, Esteban Chaves