Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Salita uguale Pogacar, se la fuga non va in porto

Altro arrivo in salita al Giro d’Italia. Sarà di nuovo tanta, tantissima salita in Selva di Val Gardena-Passo del Brocon, in una giornata che può vedere altri stravolgimenti in classifica generale. Almeno dal secondo posto in poi. Poiché la strada sale e il favorito è solo uno: Tadej Pogacar.

Anche ieri la maglia rosa ha dimostrato di avere una o due marce in più rispetto a tutti gli altri uomini di classifica. Se soltanto lo volesse, andrebbe a vincere anche questa frazione e tra gli ‘umani’ non sembrano esserci atleti in grado di contrastarlo. Chi è apparso con un’ottima gamba ieri è Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), che diventa a tutti gli effetti il secondo favorito.

Alle loro spalle tutti gli altri. Belle sensazioni da Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), mentre Thymen Arensman, Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) e Ben O’Connor sono apparsi affaticati, forse condizionati anche dal maltempo. Possibilità al lumicino per tutti gli altri, ma se la UAE Team Emirates dovesse interpretare come ieri la frazione, potrebbe prendere piede la fuga. E quinti, tra tutti, occhio a Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani CSF Faizanè), a cui è mancato davvero poco per la vittoria martedì. Così come gli altri azzurri Filippo Zana, Lorenzo Fortunato e Davide Piganzoli, abbastanza lontani per poterci provare da lontano.

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI

***** Tadej Pogacar

**** Daniel Martinez, Thymen Arensman, Antonio Tiberi

*** Geraint Thomas, Ben O’Connor

** Filippo Zana, Lorenzo Fortunato, Jan Hirt, Giulio Pellizzari, Nairo Quintana, Romain Bardet, Einer Rubio

* Davide Piganzoli, Julian Alaphilippe, Pelayo Sanchez, Michael Storer