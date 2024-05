Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Giornata di volata, Milan e Merlier a caccia della doppietta

Dopo l’arrivo di Cusano Mutri che ha aperto la seconda settimana con un immediato arrivo in salita, il Giro d’Italia torna un po’ a respirare. Nuova occasione per le ruote veloci con la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare di 207 chilometri, che dopo una prima parte un po’ mossa sarà completamente pianeggiante.

Se si parla di volate, Jonathan Milan (Lidl-Trek) è tra i favoritissimi. Vittoria ad Andora e due secondi posti a Fossano e a Napoli, è fino ad ora lo sprinter più costante in gruppo: un corridore del suo calibro ha la possibilità di poter avere più vittorie nel suo palmares. Non c’è più Olav Kooij, ritiratosi dopo il giorno di riposo, ma al suo fianco mettiamo Tim Merlier (Soudal-Quick Step) che ha già dimostrato di avere una buona gamba.

‘Seconda fila’ ipotetica per Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), autore di un buon terzo posto a Napoli, e Kaden Groves, che non sta dando troppo al momento alla Alpecin-Deceuninck, mentre in Campania ha ben figurato Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling) che di solito vede migliorare le proprie condizioni andando avanti con le settimane. Proverà a buttarsi nella mischia anche Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Madis Mihkels (Intermarché-Wanty) come Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e un invisibile Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL). Davide Ballerini (Astana-Qazaqstan) potrebbe mettersi in proprio o provare a lanciare il compagno Max Kanter.

GIRO D’ITALIA, IL BORSINO DEI FAVORITI DELL’UNDICESIMA TAPPA

***** Jonathan Milan, Tim Merlier

**** Kaden Groves, Juan Sebastian Molano

*** Alberto Dainese, Phil Bauhaus, Fabio Jakobsen

** Madis Mihkels, Danny Van Poppel

* Max Kanter, Davide Ballerini, Filippo Fiorelli