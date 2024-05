Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Altro arrivo in salita, Pogacar avanti a tutti. Ma occhio alla fuga

Inizia la terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2024. Una Corsa Rosa che sembra già segnata per quanto riguarda la lotta alla classifica generale: Tadej Pogacar è troppo, troppo più forte in salita rispetto a tutti gli avversari. E potrà dimostrarlo nuovamente nella frazione odierna, da Livigno a Santa Cristina Valgardena, nuovamente un arrivo in altura dopo 206 chilometri e 4350 metri di dislivello.

E ovviamente, in una tappa del genere, è ancora lo sloveno ad essere il favorito d’obbligo. Al momento non sembrano esserci avversari per il capitano della UAE Team Emirates, che ha già accumulato quasi sette minuti di margine su Geraint Thomas, e se solo volesse vincere, gli basterebbe scattare e non lasciare andare la fuga. L’unico che sembra avere un po’ di gamba in più invece è Romain Bardet (team dsm-firmenich PostNL), capace di scattare verso Livigno e distanziare gli avversari.

Appaiono un gradino sotto gli altri. Leggermente meglio Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers) ma dovrà lavorare per Thomas, mentre il gallese, Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e Ben O’Connor (Decathlon Ag2R La Mondiale) non sembrano avere la gamba giusta. Così come Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) che avrà però delle motivazioni di riscatto in più.

Potrebbe anche esserci l’opportunità per qualche attaccante da lontano. Da Filippo Zana (Jayco AlUla) in poi la UAE potrebbe lasciare un po’ di spazio e creare una ‘doppia tappa’, quella per la vittoria e quella tra gli uomini di classifica. Tra questi, chiamato al riscatto Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan), che ha perso la top 10 sul Mottolino, mentre potremmo vedere all’attacco i ‘prezzemolini’ Michael Storer (Tudor Pro Cycling) e Jan Hirt (Soudal-Quick Step).

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DELLA TAPPA DI OGGI

***** Tadej Pogacar

**** Thymen Arensman, Romain Bardet

*** Daniel Martinez, Ben O’Connor, Geraint Thomas, Antonio Tiberi, Einer Rubio

** Filippo Zana, Jan Hirt, Lorenzo Fortunato, Michael Storer, Simon Geshke, Luca Covili, Juan Pedro Lopez, Nairo Quintana

* Esteban Chaves, Valentin Paret-Peintre, Davide Piganzoli, Domenico Pozzovivo, Damiano Caruso, Attila Valter, Georg Steinhauser