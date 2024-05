Giro d’Italia 2024, i più veloci nell’ultimo intermedio in salita della cronometro. 4° tempo per Tiberi

La cronometro della rinascita. Antonio Tiberi è eccezionale nella settima tappa del Giro d’Italia da Foligno a Perugia, con il corridore della Bahrain-Victorious che rientra prepotentemente nella Top-10 della classifica generale e rientra anche in corsa per il podio finale. Adesso Tiberi è ottavo a 4’11 da Pogacar, ma il podio dista circa un minuto e mezzo di ritardo.

Serviva una prova di carattere da parte dell’azzurro, dopo che la sfortuna lo aveva colpito nella tappa con l’arrivo in salita ad Oropa. Oggi Tiberi è stato fenomenale, soprattutto nell’ultima parte, quando la strada cominciava a salire verso Perugia. L’italiano è stato uno dei migliori, chiudendo con il quarto tempo assoluto nell’ultimo intermedio.

Chiaramente Pogacar è stato il migliore, con una prova di forza davvero schiacciante, visto che lo sloveno ha recuperato oltre un minuto a Filippo Ganna e lasciando quasi senza parole il campione azzurro al traguardo. La maglia rosa ha concluso con 12’14, rifilando poco più di trenta secondi al colombiano Daniel Felipe Martinez (12’46) e all’australiano Ben O’Connor (12’49).

Tiberi ha concluso con il tempo di 12’54, chiaro segnale di come la condizione dell’azzurro sia ottima e che la gamba in salita funziona davvero bene. Sicuramente una prova davvero incoraggiante in vista anche del tappone di domani con arrivo a Prati di Tivo e dopo il corridore della Bahrain potrebbe ulteriormente scalare la classifica generale.

CLASSIFICA ULTIMO INTERMEDIO CRONOMETRO 7^ TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 POGAČAR Tadej 12.14 0.00 32.371

2 MARTÍNEZ Daniel Felipe 12.46 0.32 31.018

3 O’CONNOR Ben 12.49 0.35 30.897

4 TIBERI Antonio 12.54 0.40 30.698

5 SCHACHMANN Maximilian 13.00 0.46 30.462

6 SHEFFIELD Magnus 13.01 0.47 30.423

7 BARDET Romain 13.02 0.48 30.384

8 LUTSENKO Alexey 13.11 0.57 30.038

9 TRATNIK Jan 13.12 0.58 30

10 UIJTDEBROEKS Cian 13.13 0.59 29.962