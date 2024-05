Giro d’Italia 2024, Daniel Martinez: “Sto bene, ma penso ancora giorno per giorno”

Daniel Martinez è tra i ‘meno sconfitti’ della giornata di oggi al Giro d’Italia 2024. Nella cronometro di Perugia il colombiano della Bora-Hansgrohe ha chiuso la propria prova in top 10, perdendo 1’49” dall’alieno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e risultando il terzo tra gli uomini della classifica generale, alle spalle dello sloveno e di Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).

La classifica generale ora continua a sorridere per lui. Grazie alla sua prestazione riesce a guadagnare undici secondi su Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), salendo così al secondo posto in classifica generale, il primo tra gli ‘umani’, a 2’36” da Pogacar. Dopo una settimana rinforza così la sua candidatura per un posto sul podio.

“C’era molto vento laterale durante la salita, quindi l’ultimo tratto non è stato facile” afferma al termine della cronometro odierna ai media colombiani. Una buona prova, ma Martinez sa che il lavoro non è ancora terminato: “Anche se mi sento molto bene, c’è ancora molta strada da fare. Sono uno di quelli che credono che dobbiamo pensare giorno per giorno perché rimane ancora la parte più difficile del Giro“.