Giro d’Italia 2024, Daniel Martinez: “Buone sensazioni, ma c’è tanta strada da fare”

Tadej Pogacar si prende la seconda tappa del Giro d’Italia con una grande azione al Santuario di Oropa, alle sue spalle invece c’è stata parecchia lotta per le posizioni di rincalzo, con Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) che è riuscito a prendersi la seconda piazza.

Appariva abbastanza in difficoltà il colombiano, dato fino a qualche anno fa come un possibile uomo da corse a tappe e poi mai riuscito ad evolversi appieno in quel senso, penalizzato anche dall’abbondanza in maglia Ineos-Grenadiers, con cui ha ottenuto sì il miglior piazzamento in carriera, quinto al Giro 2021, ma correndo in appoggio ad Egan Bernal.

Oggi è tornato invece a fare gara a sé e, nonostante qualche momento complicato, ha tenuto le ruote dei migliori in salita andando poi a sprintare per il secondo posto e salendo poi al terzo della classifica generale, con lo stesso tempo di Geraint Thomas.

Martinez, ai microfoni dei media sudamericani, vola ancora basso e sa che c’è tanta strada da fare: “La cosa importante è che siamo riusciti a tenere duro e ad arrivare con altri chiari contendenti al titolo. Le sensazioni sono buone, questa posizione dà un boost alla fiducia ed al morale, quindi dobbiamo continuare a concentrarci perché davanti a noi c’è tutto il Giro“.