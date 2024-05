Giro d’Italia 2024, Cian Uijtdebroeks: “Mi sono sentito bene nei tratti ripidi in salita”

Nonostante i 21 anni Cian Uijtdebroeks è pronto a stupire al Giro d’Italia 2024 e si è già dimostrato in ottima forma in queste prime due frazioni. Nel primo arrivo in salita al Santuario d’Oropa il capitano della Visma | Lease a Bike ha conquistato una più che positiva settima piazza giocandosela alla pari con gli altri big.

Le parole del belga al traguardo ai canali della propria squadra: “Mi sono sentito abbastanza bene nella parte finale- Sapevo che non sarei stato il più veloce nello sprint, ma nei tratti ripidi sono riuscito a tenere un buon ritmo. Gli entusiasti tifosi italiani lungo la strada mi hanno fatto dimenticare per un po’ il dolore alle gambe”.

Adesso è il miglior giovane in classifica generale: “Non ho corso con l’idea di conquistare la maglia bianca. Volevo solo raggiungere la vetta il più velocemente possibile. Quando dopo l’arrivo mi è stato detto che avevo la maglia, all’inizio non ci credevo. Sono molto felice di iniziare la tappa di domani con la maglia. È la mia prima maglia in assoluto in un grande giro. Sarà un obiettivo difenderla”.