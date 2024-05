Giro d’Italia 2024, Cian Uijtdebroeks: “Avevo un po’ di mal di gola. In montagna si faranno grandi differenze”

Non è stata una gran giornata per Cian Uijtdebroeks nella decima tappa del Giro d’Italia 2024. La condizione del belga non era delle migliori e lo si era capito dall’inizio dell’ascesa della Bocca della Selva, che concludeva la frazione odierna.

In ogni caso il belga della Visma | Lease a Bike ha limitato al meglio i danni chiudendo a 13” dai rivali e perdendo praticamente nulla da Antonio Tiberi in chiave Maglia Bianca.

Le sue parole a Sporza all’arrivo: “Mi hanno reso le cose difficili. Forse ero indietro a metà salita, ma ho dato tutto fino all’arrivo”.

E ancora: “Le mie gambe stavano bene, ma avevo un po’ di mal di gola. Se questa è la mia giornata storta, allora sono felice. Non è un dramma con tutto quello che ci aspetta”.