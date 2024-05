Giro d’Italia 2024, Antonio Tiberi: “Ci abbiamo provato con il vento laterale, è stata una buona giornata”

Ancora una volta, in una giornata in cui il gruppo dei migliori resta bloccato è la Bahrain-Victorious l’unica a mettere il muso fuori per provare a fare qualcosa tra i big della classifica generale al Giro d’Italia. La compagine di Antonio Tiberi si è messa a tirare nel plotone Maglia Rosa nel finale di gara, tentando anche un attacco con il vento laterale, salvo poi desistere.

Le parole del capitano, sempre in Maglia Bianca: “Oggi siamo stati protagonisti tutto il giorno. È andata via una grande fuga ed abbiamo deciso di controllare la situazione perché c’erano tanti corridori, abbiamo tirato un po’ ma senza spendere troppe energie”.

Le conclusioni di Tiberi: “Nelle fasi finali, quando c’è stato un tratto con vento laterale abbiamo provato a fare un’azione per cercare di rompere un po’ il gruppo e mettere in difficoltà gli avversari. In ogni caso è stata una buona giornata”.