Giro del Delfinato 2024, chi parteciperà? La startlist, Evenepoel la stella. Occhio a Primoz Roglic

Terminato il Giro d’Italia non c’è tempo di rifiatare, si pensa già al Tour de France. Per arrivare alla corsa transalpina si passerà come di consueto dal Giro del Delfinato che offre una startlist di lusso, con tanti dei protagonisti futuri della Grande Boucle.

Attesissimi al rientro in gara dopo la brutta caduta al Giro dei Paesi Baschi sono Primoz Roglic e Remco Evenepoel che si sfideranno nel testa a testa, ma occhio a Juan Ayuso in agguato.

Andiamo a scoprire la startlist che per il momento è ancora un aggiornamento (la corsa a tappe è in programma dal 2 al 9 giugno).

STARTLIST GIRO DEL DELFINATO 2024

ALPECIN-DECEUNINCK

BOVEN Lars

LAURANCE Axel

ARKEA-B&B HOTELS

CHAMPOUSSIN Clément

RODRIGUEZ Cristian

SÉNÉCHAL Florian

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

CHARMIG Anthon

TEJADA Harold

BAHRAIN VICTORIOUS

BUITRAGO Santiago

HAIG Jack

TIBERI Antonio

BORA-HANSGROHE

HINDLEY Jai

ROGLIC Primoz

VLASOV Aleksandr

COFIDIS

ELISSONDE Kenny

MARTIN Guillaume

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

BENNETT Sam

GALL Felix

GODON Dorian

EF EDUCATION-EASYPOST

DOULL Owain

URAN Rigoberto

GROUPAMA-FDJ

GAUDU David

GREGOIRE Romain

MADOUAS Valentin

INEOS GRENADIERS ✓

CASTROVIEJO Jonathan

DE PLUS Laurens

FRAILE Omar

KWIATKOWSKI Michal

RODRIGUEZ Carlos

TARLING Joshua

TURNER Ben

INTERMARCHÉ-WANTY

MEINTJES Louis

ZIMMERMANN Georg

LIDL-TREK ✓

CICCONE Giulio

GEOGHEGAN HART Tao

GIBBONS Ryan

KIRSCH Alex

PEDERSEN Mads

SKUJINS Toms

VERONA Carlos

MOVISTAR TEAM

FORMOLO Davide

GARCIA CORTINA Ivan

SOUDAL QUICK-STEP ✓

EVENEPOEL Remco

HUBY Antoine

KNOX James

LANDA Mikel

MOSCON Gianni

PEDERSEN Casper

VAN WILDER Ilan

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL ✓

BARGUIL Warren

COMBAUD Romain

LEIJNSE Enzo

LIEPINS Emils

MÄRKL Niklas

TUSVELD Martijn

VERMAERKE Kevin

TEAM JAYCO ALULA

DURBRIDGE Luke

HARPER Chris

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

BENOOT Tiesj

JORGENSON Matteo

KUSS Sepp

UAE TEAM EMIRATES

AYUSO Juan

POLITT Nils

SIVAKOV Pavel

SOLER Marc

ISRAEL-PREMIER TECH

FROOME Chris

FUGLSANG Jakob

TEUNS Dylan

LOTTO DSTNY

DE GENDT Thomas

KRON Andreas

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

DONOVAN Mark

LUDVIGSSON Tobias

UNO-X MOBILITY

JOHANNESSEN Tobias Halland