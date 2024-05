Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli insegue le medaglie agli Europei: sfida rovente con tutte le big

Sofia Raffaeli ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista agli Europei 2024 di ginnastica ritmica, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 22 al 26 maggio. La fuoriclasse marchigiana si presenterà alla rassegna continentale con grandi ambizioni nel concorso generale individuale, unica gara che si disputerà anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 e in cui la ribattezzata Formica Atomica punta molto in alto. La 20enne scalda la gamba in vista dei Giochi e ha tutte le carte in regola per strabiliare in questa occasione.

La vice campionessa del mondo nell’all-around è salita sul podio nel giro completo in una tappa di Coppa del Mondo negli ultimi mesi: terzo posto a Baku, preceduta dalla quarta piazza di Sòfia e dall’ottava posizione di Atene. Cerchio e clavette sono le sue specialità di riferimento, con la palla si difende sempre bene, mentre al nastro fatica un po’ di più: anche nelle gare con i singoli attrezzi (assenti alle Olimpiadi) potrà togliersi delle soddisfazioni. Lo scorso anno fu seconda nel concorso generale agli Europei, mentre nel 2022 fu quarta.

Sofia Raffaeli incrocerà tutte le big del circuito internazionale: la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del mondo sul giro completo), le bulgare Boryan Kaleyn e Stiliana Nikolova, l’israeliana Daria Atamanov (trionfatrice nel 2022), l’ucraina Viktoriia Onopriienko. Una concorrenza davvero spietata in quello che sarà a tutti gli effetti un antipasto a due mesi di distanza dalle Olimpiadi, dove tutte queste atlete si fronteggeranno a viso aperto per le medaglie a cinque cerchi.