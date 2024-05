Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli argento agli Europei: “Quattro esercizi abbastanza puliti, Nikolova molto forte”

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’argento nel concorso generale individuale degli Europei 2024 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana ha eseguito quattro esercizi di spessore sulla pedana di Budapest e si è confermata sul secondo gradino del podio continentale a distanza di dodici mesi dall’ultima volta. L’azzurra si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della bulgara Stiliana Nikolova, oggi apparsa di un’altra categoria.

Sofia Raffaeli ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono felice per l’argento perché è il frutto di quattro esercizi abbastanza puliti. Sono comunque felice di essere finita dietro la Nikolova perché è una ginnasta molto forte con cui mi piace confrontami in gara. Ora resettiamo tutto perché domani mi aspettano le finali di altri quattro attrezzi ma sarà comunque un buon allenamento in vista di Parigi. Questa medaglia la dedico a tutta l’Italia, alla Federazione Ginnastica d’Italia perché crede in me, alla Ginnastica Fabriano e alle Fiamme Oro che mi supportano quotidianamente”.