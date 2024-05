Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli argento agli Europei! Bis sul podio, Nikolova dominante nell’all-around

Sofia Raffaeli ha ribadito di essere uno dei principali punti di riferimento della ginnastica ritmica internazionale. Dopo essersi laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale un paio di anni fa, la fuoriclasse marchigiana ha brillato agli Europei e ha conquistato una splendida medaglia d’argento sul giro completo, l’unica gara prevista anche alle Olimpiadi (dove non sono in programma le finali di specialità). La 20enne ha brillato sulla pedana di Budapest, tramortendo la concorrenza della sua grande rivale, ovvero la tedesca Darja Varfolomeev che l’aveva battuta lo scorso anno in campo iridato e che sembrava insuperabile per quanto visto negli ultimi mesi in Coppa del Mondo.

Nel secondo gruppo, però, è emersa la bulgara Stiliana Nikolova, che è riuscita ad avere la meglio sulla nostra portacolori per quattro punti e a laurearsi Campionessa d’Europa con pieno merito. Sofia Raffaeli ha così eguagliato l’argento continentale di dodici fa e ha fatto capire di poter puntare chiaramente alla medaglia alle Olimpiadi. L’appuntamento è tra un paio di mesi a Parigi, dove davvero potrà sognare in grande. Bisognerà battere la quotata concorrenza ammirata nella capitale magiara, dove un’italiana è riuscita a salire sul podio continentale per la seconda volta in carriera (impresa mai riuscita alle nostre latitudini).

Sofia Raffaeli aveva chiuso al comando il turno di qualificazione e in finale è stata impeccabile, ma non è bastato per tingersi d’oro vista la gara tirata fuori dalla pimpante Nikolova. La nostra portacolori ha guadagnato la piazza d’onore con lo squillante punteggio di 139.750. La 20enne ha ruggito in apertura al cerchio (36.300), distanziando di otto decimi Varfolomeev. La 20enne ha poi eseguito una buona prova con la palla (35.500), ma nel fondamentale accusava un ritardo di 1.1 dalla tedesca.

L’azzurra non è stata impeccabile alle clavette (34.000) e la teutonica ha stampato un perentorio 35.100. La differenza è emersa al nastro, attrezzo solitamente ostico per la nostra portacolori, che invece oggi è risultata nettamente superiore: stoccata da 33.950, Varfolomeev non è precisa e si ferma a 31.250.

Nel pomeriggio ha tuonato Stiliana Nikolova, semplicemente magistrale con tutti gli attrezzi: 35.700 al cerchio, 37.200 alla palla, 36.050 alle clavette, 34.800 al nastro e totale di 143.750. Bronzo al collo della delusa Darja Varfolomeev, Campionessa del Mondo non apparsa al livello dei suoi giorni migliori (138.450). Ampiamente distaccate la bulgara Boryana Kaleyn (135.550) e l’israeliana Daniela Munits (134.300). Milena Baldassarri ha concluso al sesto posto con il totale di 134.000: 34.750 al cerchio, 33.300 alla palla, 33.150 alle clavette, 32.800 al nastro.