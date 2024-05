Ginnastica ritmica, Europei 2024: le qualificate alle finali. Sofia Raffaeli firma il pokerissimo, c’è Baldassarri

Si è delineato il quadro delle qualificate alle Finali degli Europei 2024 di ginnastica ritmica. Le migliori otto atlete sui singoli attrezzi si sono meritate l’accesso alle finali di specialità previste domenica, le migliori ventiquattro hanno staccato il biglietto per la finale del concorso generale individuale in programma sabato. Sofia Raffaeli è in testa nell’all-around e andrà a caccia del colpaccio. La fuoriclasse marchigiana si è qualificata a tutte le finali di specialità, Milena Baldassarri tornerà in pedana per il giro completo e per le clavette.

QUALIFICATE FINALI EUROPEI GINNASTICA RITMICA

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE

1. Sofia Raffaeli (Italia) 104.350

2. Daniela Munits (Israele) 102.350

3. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 101.950

4. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 101.400

5. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 101.200

6. Daria Atamanov (Israele) 100.950

7. Darja Varfolomeev (Germania) 100.800

8. Alba Bautista (Spagna) 100.400

9. Margarita Kolosov (Germania) 100.100

10. Fanni Pigniczki (Ungheria) 99.900

11. Vera Tugolukova (Cipro) 99.700

12. Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) 99.350

13. Liliana Lewinska (Polonia) 98.350

14. Milena Baldassarri (Italia) 97.000

15. Zohra Aghamirova (Azerbaijan) 95.700

16. Hanna Panna Wiesner (Ungheria) 95.150

17. Polina Berezina (Spagna) 94.850

18. Hatice Gokce Emir (Turchia) 93.650

19. Emilia Heichel (Polonia) 92.900

20. Annaliese Dragan (Romania) 92.750

21. Maria Avgousti (Cipro) 92.300

22. Anette Vaher (Estonia) 91.650

23. Anastasia Rogozhina (Finlandia) 91.400

24. Helene Karbanov (Francia) 91.400

CERCHIO

1. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 36.550

2. Daria Atamanov (Israele) 36.350

3. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 35.950

4. Sofia Raffaeli (Italia) 35.600

5. Daniela Munits (Israele) 34.300

6. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 34.300

7. Alba Bautista (Spagna) 34.050

8. Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) 33.700

PALLA

1. Sofia Raffaeli (Italia) 34.950

2. Darja Varfolomeev (Germania) 34.700

3. Daniela Munits (Israele) 34.250

4. Alba Bautista (Spagna) 34.050

5. Vera Tugolukova (Cipra) 34.000

6. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 33.750

7. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 33.500

8. Fanni Pigniczki (Ungheria) 33.350

CLAVETTE

1. Boryana Kaleyn (Bulgaria) 34.600

2. Vera Tugolukova (Cipro) 33.950

3. Daniela Munits (Israele) 33.800

4. Margarita Kolosov (Germania) 33.350

5. Milena Baldassarri (Italia) 33.250

6. Sofia Raffaeli (Italia) 33.200

7. Elvira Krasnobaeva (Bulgaria) 33.200

8. Liliana Lewinska (Polonia) 33.100

NASTRO

1. Sofia Raffaeli (Italia) 33.800

2. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 33.350

3. Darja Varfolomeev (Germania) 33.200

4. Elvira Krasnobaeva (Bulgaria) 32.800

5. Daria Atamanov (Israele) 32.650

6. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 32.500

7. Alba Bautista (Spagna) 32.300

8. Fanni Pigniczki (Ungheria) 32.000