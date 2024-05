Ginnastica artistica, prove generali di Olimpiadi per l’Italia agli Europei: le atlete in ballottaggio per Parigi 2024

L’Italia gareggerà in casa agli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. La rassegna continentale tornerà infatti nel Bel Paese a distanza di ben quindici anni dall’edizione disputata a Milano nel 2009: sarà Rimini a ospitare la prestigiosa manifestazione, che rappresenta a tutti gli effetti un banco di prova in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, che distano ormai soltanto tre mesi. Appuntamento dal 2 al 5 maggio per la nostra Nazionale, che vuole puntare in alto di fronte al proprio pubblico.

La nostra Nazionale cercherà di conquistare il titolo nella gara a squadre, dopo l’apoteosi del 2022 e l’argento di dodici mesi fa. Le Fate hanno tutte le carte in regola per vincere la prova che valuta la caratura del movimento ginnico di un intero Paese, si preannuncia un’intensa sfida con la Gran Bretagna e con la Francia. Le ragazze del DT Enrico Casella vogliono regalarsi una domenica da brividi, in coda a una kermesse in cui cercheranno di brillare anche tra concorso generale individuale e finali di specialità.

A scendere in pedana saranno Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli. Si tratta di prove generali per le Olimpiadi di Parigi 2024. Quale sarà il quintetto che andrà ai Giochi? Oltre alle atlete che gareggeranno a Rimini, sono in lizza anche Giorgia Villa (assente agli Europei a causa dei postumi febbrili che l’hanno condizionata nelle ultime settimane, la bergamasca era nella rosa ed è poi stata sostituita da Andreoli) e Martina Maggio (ritornata in gara di recente dopo un infortunio).

Le gemelle D’Amato sono imprescindibili, come lo è ormai diventata Esposito. Iorio è una garanzia alle parallele asimmetriche ed è in grande crescita alla trave, Andreoli sta ritrovando la forma giusta ed è un’esponente di lusso tra corpo libero e trave. Giorgia Villa ha ritrovato di recente l’esercizio al quadrato, da affiancare a staggi e 10 cm. Martina Maggio è un’eccellente generalista, ma bisognerà vedere se recupererà in tempo per il grande appuntamento.

Non abbiamo ancora citato Vanessa Ferrari. Vero che la Farfalla di Orzinuovi si sta continuando ad allenare, ma non gareggia dall’agosto 2021, ovvero quando conquistò la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Servirà vederla all’opera almeno tra la Final Six di Serie A e i Campionati d’Italia per capire se davvero può ambire a partecipare ai Giochi per la quinta volta in carriera.