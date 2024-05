Ginnastica artistica, l’Italia regala spettacolo agli Europei juniores: tre ori nelle specialità, doppietta di Perotti

L’Italia ha concluso in maniera brillante la propria avventura agli Europei juniores 2024 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale under 16 ha infatti conquistato sei medaglie (tre ori, due argenti, un bronzo) nelle finali di specialità andate in scena alla Fiera di Rimini, che si sommano così agli argenti portati a casa venerdì sera (quello di squadra e quello di Giulia Perotti nel concorso generale individuale).

Benedetta Gava ha trionfato di forza al volteggio, proponendo anche uno splendido doppio avvitamento (14.033) e trionfando con la media di 13.666 davanti a una solidissima Emma Puato (13.400). Grande affermazione per la classe 2009 cresciuta ginnisticamente presso l’Artistica ’81 di Trieste sotto la guida di Diego Pecar e splendida doppietta tricolore a precedere la francese Elena Colas (13.316 per la campionessa sul giro completo).

Giulia Perotti ha poi piazzato la grande zampata alle parallele asimmetriche, salendo sul gradino più alto del podio con il riscontro di 13.866 (5.7 il D Score). La piemontese ha ottenuto lo stesso punteggio di Elena Colas e avrebbe anche meritato il titolo in solitaria, visto che la transalpina aveva un’esecuzione peggiore (8.166 contro 7.866), ma in questa categoria non si spezza il pari merito. Bronzo per la belga Sien Ghekiere (12.733).

La stellina della Libertas Vercelli, allenata da Enrico Pozzo e Federica Gatti, si è poi regalata anche un bel bronzo alla trave (12.600, 5.2 la nota di partenza), dove si è imposta la francese Maiana Prat (13.300) davanti alla tedesca Madita Mayr (12.866). Giulia Perotti si è poi scatenata anche al corpo libero.

La 14enne, che lo scorso anno trionfò al quadrato in occasione dei Mondiali juniores (dove fu terza con la squadra e alle parallele), ha eseguito uno splendido esercizio e ha conquistato la medaglia d’oro con il rilevante punteggio di 13.400. Altra doppietta in casa Italia, visto che Emma Fioravanti ha terminato in seconda posizione (13.300, 5.4) precedendo la francese Perla Denechere (12.933).